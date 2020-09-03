Приватизация каждого из госбанков должна снизить долю государства в секторе до уровня ниже 25% к 2025 году.

Обновленные принципы стратегического реформирования государственных банков, которые Кабинет министров утвердил на своем заседании 2 сентября, предполагают сокращение доли государства в банковском секторе с 60% до уровня ниже 25% к 2025 году, для чего планируется провести частичную или полную приватизацию всех четырех государственных банков.

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Об этом сказано в тексте документа, который обнародован на сайте Министерства финансов.

"Выход из капитала банков государство планирует осуществить, даже если это принесет только частичный возврат уже внесенных инвестиций. Государство также воздержится от стратегических инициатив, которые могли бы привести к долгосрочному увеличению доли государства в финансовом секторе, включая создание новых государственных банков или совместных с государством институтов, которые могли бы увеличить расходы государства", - сказано в тексте документа.

Ожидания государства от приватизации

Указывается, что государство ожидает, что банки государственного сектора начнут переговоры с финансовыми советниками для определения дорожной карты и стратегии продажи государственных долей до декабря 2021 года.

Приватизация "Укргазбанка"

Также отмечено, что Международная финансовая корпорация Всемирного банка одобрила предоставление "Укргазбанку" займа, который будет конвертирован в дополнительный капитал.

Приватизация "Ощадбанка"

Что касается "Ощадбанка", то по нему создаются все необходимые предпосылки для обеспечения вступления международных финансовых организаций в капитал банка до конца 2020 года.

"Эти условия включают несколько факторов: лишение государственной гарантии вкладов "Ощадбанка" и присоединение к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (октябрь 2020 года). Ожидается, что участие МФО в капитале "Ощадбанка" приведет к мажоритарной или полной приватизации банка до конца 2025 года", - сказано в документе.

Приватизация "Приватбанка"

По "ПриватБанку" государство ставит перед собой цель выйти из капитала банка.

Приватизация "Укрэксимбанка"

Для "Укрэксимбанка" государство "стремится найти миноритарного инвестора на 5-летнем горизонте с потенциальной приватизацией в долгосрочной перспективе".

Что этому предшествовало

2 сентября Кабинет министров утвердил предложенный Министерством финансов вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора.

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Автор: Дмитрий Шварц