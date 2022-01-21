Нацбанк на днях ухудшил прогноз инфляции на текущий год.

Инфляция сейчас растет не только в Украине, но и в других странах - на это среди прочего влияет пандемия коронавируса.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире 24 канала.

В Украине росту цен способствуют истерия вокруг темы вторжения РФ. По словам Милованова, если она продолжится - все инвесторы испугаются, доступ к капиталам будет ограничен, что негативно повлияет на экономику.

"Владимир Путин тактически "помогает", чтобы она [инфляция] немного была больше - своим нагнетанием, пуганием людей", - заявил советник главы ОП.

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Также он добавил, что если реагировать более спокойно и ситуацию будут контролировать, то влияние на экономику будет меньше, а инвестиций будет больше.

Инфляция в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.

НБУ прогнозирует возвращение инфляции к цели в 5% лишь в 2023 году.

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составила 10%.

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