Нацбанк прогнозирует возвращение инфляции к цели в 5% лишь в 2023 году.

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

"В 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% лишь в 2023 году", - сказал он.

Отмечается, что после прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось, а фундаментальное инфляционное давление даже усилилось. В конце прошлого года инфляция снижалась благодаря рекордным урожаям и коррекции отдельных мировых цен на продовольствие, эффектам от укрепления гривни в предыдущие месяцы, исчерпанию низкой базы сравнения и ужесточению монетарной политики. Сдерживали инфляцию также административные решения по фиксации тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги.

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В то же время более быстрому замедлению инфляции помешали перенос на стоимость товаров и услуг дальнейшего роста мировых цен на энергоносители и давление со стороны других производственных расходов бизнеса, в том числе и на оплату труда. Также сохранялось влияние устойчивого потребительского спроса.

"Мировые цены на энергоносители будут оставаться выше дольше, чем ожидалось ранее. Это не только будет давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сохранится и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция лишь приближается к пиковым значениям. В дальнейшем будут реализовываться вторичные эффекты от роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда", - сказал глава Нацбанка.

Отмечается, что более существенный, чем ожидалось, рост зарплат будет подпитываться повышением спроса на отечественную рабочую силу как внутри страны, так и за рубежом, а также профессионально-квалификационными диспропорциями на рынке труда. На фоне роста доходов населения будет сохраняться устойчивый потребительский спрос, который также будет сдерживать замедление инфляции.

Кроме того, ухудшение информационного фона на фоне геополитического напряжения в конце прошлого года сказалось на настроениях различных групп экономических субъектов и повлекло девальвационное давление на гривню. Это в ближайшие месяцы будет формировать дополнительное ценовое давление.

"Постепенному снижению инфляции будут способствовать усиление монетарной политики НБУ, коррекция мировых цен на сырьевые товары, влияние рекордных прошлогодних урожаев. Дополнительное влияние будет иметь торможение мирового инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии, что, в частности, отразится в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику", - отметил Шевченко.

Потребительская инфляция в Украине: