Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении достигла 10%.

Решение правительства о государственном регулировании цен на некоторые продукты питания окажет ограниченное влияние на инфляционные процессы.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

"Проблема инфляции характерна не только для Украины, а для многих стран мира, и многие правительства принимают различные решения снизить инфляционное давление. Что касается обоснованности введения госрегулирования цен, мы не даем оценок действий правительства, мы оцениваем влияние этих показателей на инфляцию. Мы считаем, что его влияние весьма ограничено, ведь нынешний всплеск инфляции вызван ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.

НБУ прогнозирует возвращение инфляции к цели в 5% лишь в 2023 году.

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составила 10%.

Госрегулирование цен на продукты

Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.

12 января 2022 года в этот перечень добавили еще 9 продуктов питания - крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки пшеничной высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную), масло сливочное жирностью 72,5%.

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