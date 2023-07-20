В Службе поддержки сообщили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

В работе мобильного приложении monobank произошел масштабный сбой. Сейчас через приложение невозможно перевести деньги на карту, пополнить мобильный или осуществить любой другой платеж.

Как сообщили в пресс-службе поддержки банка, специалисты уже работают над устранением проблемы. Сроки возобновления работы приложения, как и причины сбоя в работе системы пока не сообщаются.

"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее, чем обычно. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов", - сообщают в службе поддержки банка.

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Соучредитель monobank Олег Гороховский отреагировал на сбой в работе приложения.

"Сломались. Чиним. Извиняюсь", - написал он в Telegram.

Сбои в работе monobank

В октябре 2021 года клиенты monobank не могли воспользоваться банковскими картами. При попытке воспользоваться картой, на экранах смартфонов появлялось сообщение о техническом сбое.

2 декабря 2022 года украинцы сообщали о масштабном сбое в работе monobank. Так, у некоторых пользователей банка при попытке совершить транзакцию появлялось сообщение об ошибке.

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