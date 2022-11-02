Приложение выдает ошибку при попытке совершить какую-либо операцию.

В первой половине дня 2 ноября 2022 украинцы начали сообщать о масштабном сбое в работе Monobank.

Так, у некоторых пользователей банка при попытке совершить транзакцию появляется сообщение об ошибке приложения.

"Ошибки в работе приложения и при переводах. Занимаемся решением этой проблемы", - сообщили в пресс-службе Monobank.

В банке пообещали решить проблему в ближайшее время.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения и при переводе средств с нашей стороны. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время", - добавили в Monobank.

Накануне объявленного Притулой сбора средств на ВСУ соучредитель Monobank Олег Гороховский призвал не обновлять банку каждые десять секунд.

"Представьте, что с каждого обновления увеличивается потребление электроэнергии. Задонатили и ждем. Проверяем, сколько собрали, не чаще раза в 30 минут. Можете так?" – обратился он к украинцам.

После того, как волонтер объявил сбор на нужды украинской армии, приложение Monobank "легло".

"Я понял – не можете. Работаем!" – написал Гороховский.

Сбои в работе мобильных операторов

Накануне пользователи приложения "Мой Киевстар" сталкивались с проблемами во время использования. Многие украинцы не могли пополнить счет, сменить тариф или воспользоваться интернетом.

1 ноября вечером оператор Vodafone предупредил украинцев, что возможны сбои в его работе. Ведь из-за массовых отключений электричества возросла нагрузка на мобильный интернет.

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