Данное решение принято в связи со вступлением в силу закона о принудительном исполнении судебных решений.

Monobank, как и другие банки, вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов.

Как сообщил в Telegram основатель банка Олег Гороховский данное решение принято в связи со вступлением в силу закона о принудительном исполнении судебных решений.

Закон 3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения" отменяет действие постановления Кабмина, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн на время действия военного положения.

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Закон о принудительном исполнении судебных решений

6 мая вступил в силу Закон 3048-IX "Оо внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

Законом установлено, что во время действия военного положения все физические лица - должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму , которая в течение одного календарного месяца не превышает два минимальных размера заработной платы.

Они также уплачивать налоги, сборы без учета такого ареста, при условии, что такой текущий счет определен для осуществления расходных операций в установленном порядке.

Кроме того, пресс-служба Нотариальной палаты Украины отметила, что подпунктом 3 пункта 2 Закона № 3048-ІХ в новой редакции изложен пункт 10-2 раздела XIII "Заключительные и переходные положения" Закона "Об исполнительном производстве", в частности, согласно абзацу 24 запрещается открытие исполнительных производств на основании исполнительных надписей нотариусов, совершенных на кредитных договорах, не удостоверенных нотариально.

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