Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,70 грн/долл., евро - 39,20 грн/евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подешевел на 3 копейки - до 37,20 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро остался на уровне предыдущего дня - 40,20 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,70 грн/долл., евро - 39,20 грн / евро.

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Ситуация на валютном рынке Украины

В целом гривня в начале лета находится в благоприятном положении и грозовых туч на горизонте пока не видно. При этом, скорее всего, и ожидать дальнейшего ее существенного укрепления нет оснований, ведь это начнет создавать угрозу исполнения бюджета, а он был рассчитан на курсе выше 40 гривен за доллар.

В то же время аналитики Dragon Capital в начале июня обновили прогноз обменного курса в 2023 году, улучшив его до 39 грн/долл, по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/долл.

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