Курсы наличных доллара и евро, как и неделей ранее, будут в "тисках" 37-38 грн за доллар и 40-41 грн за евро.

В период с 12 по 18 июня ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой: наличный курс при незначительных текущих колебаниях будет находиться в пределах 37-38 грн за доллар, 40-41 грн за евро.

Такой прогноз в комментарии УНИАН дал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, отметив при этом, что в целом курсы наличных доллара и евро, как и неделей ранее, будут в "тисках" 37-38 грн за доллар и 40-41 грн за евро.

"На следующей неделе ожидается, что основные характеристики ситуации на наличном валютном рынке не претерпят существенных изменений: колебания текущих курсов будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн, разница между курсами покупки и продажи (спред) максимально составит до 0,3 грн, разница между официальным курсом и наличным в обменных пунктах составит до в среднем 1-1,5 грн (то есть 2-2,5%). При этом, пределы допустимых колебаний (коридор) не превысит 1 грн", - считает он.

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Эксперт отметил несколько самых главных экономических факторов. Это, в частности, долговременная и системная политика регулятора по сохранению сбалансированного уровня спроса и предложения на наличные. Также увеличение "веса" гривни - введение депозитных сертификатов под 25% стало неплохим стимулом для коммерческих банков увеличить депозитные ставки по краткосрочным и годовым депозитам - соответственно до 20-21% и 18%.

Среди факторов влияния Лесовой назвал систематичность и объемы получаемого макрофина от международных партнеров: ежемесячно Украина нуждается в 3,5-4 млрд долл. для покрытия расходов госбюджета.

Одним из факторов влияния на курс эксперт считает внешнеэкономическую деятельность, а также постепенный рост экономики в середине страны, что уже проявилось в мае: внутренние поступления в бюджет почти вдвое превысили объемы внешних заимствований (209 млрд грн и 119 млрд грн соответственно).

Конечно, ситуация на фронте, хоть косвенно, но все же может существенно влиять, как на настроения граждан, так и побуждать к дальнейшей активизации бизнеса, считает Лесовой.

"Еще один важный нюанс: в течение недели НБУ может пересмотреть размер учетной ставки, что в дальнейшем может существенно повлиять на рынок. Таким образом, сейчас есть все основания полагать, что в течение 12-18 июня ситуация на наличном валютном рынке сохранится стабильной и весьма прогнозируемой", - добавил он.

Что происходит с курсом

По состоянию на 7 июня курс наличного доллара в "ПриватБанке" оставался на уровне предыдущего дня - 37,23 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 7 июня, укрепился на 5 копеек - до 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни сегодня подорожал на 10 копеек. Всего он составляет 40,30 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 39,80 грн за евро.

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