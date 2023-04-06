Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,70 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 5 копеек - до 40,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,70 грн/долл., евро - 39,50 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,49 грн.

Курс во время войны

После того, как Россия напала на Украину, уже в мае 2022 года регулятор отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле в Украине снизили официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что в 6 апреля на рынке может сложиться ситуация, когда валютное предложение начнет расти, что сразу скажется на курсе валют. По его словам, курс валюты может снизиться на 2-3%, до 37,3-38 грн/долл.

Аналитик Александр Болтян прогнозирует, что в апреле средний курс продажи доллара США в Украине будет колебаться в узком диапазоне 38-39 гривень. Средние оценки стоимости доллара США на год - 40-42 грн/долл.

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