Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек – до 37,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек – до 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро – 40,00 грн за евро.

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Курс во время войны

Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

После того, как Россия напала на Украину, НБУ отменил ограничения на установление курса.

В июле Национальный банк ослабил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что может курс доллара снизиться на 2-3%, до 37,3-38 грн/долл. Эксперт считает, что такая тенденция к укреплению гривни сохранится до Пасхи, а после праздников курс вернется в коридор в 38,3 грн/долл.

Аналитики финансового еженедельника инвестгруппы ICU отмечают, что спрос на валюту на розничном рынке остается высоким, но активность смещается в сторону наличности. Население не спешит покупать безналичную валюту на депозиты, поскольку безналичные и наличные курсы уже максимально сблизились.

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