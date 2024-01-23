При участии представителей бизнеса будет создан Совет по поддержке предпринимательства.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно экономической безопасности и экономической стабильности во время военного положения.

"Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам преодолеть весь тот комплекс проблем, о котором много говорилось в эти недели. Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса", - отметил Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.

В частности, глава государства добавил, что представители бизнеса - это известные имена, известные руководители украинских компаний. "Бизнес, который работает ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды", - отметил глава государства.

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В то же время, как уточнил президент, перед всеми одна задача - это укрепление украинской экономики и нашего общества. Зеленский подчеркнул, что кроме этого, должна быть абсолютная четкость в отношении правоохранительных органов.

"Правительство представит изменения в закон О бюро экономической безопасности и некоторых других законах, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес. Определен и на уровне СНБО срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, надо снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое - все подробно в указе", - подчеркнул Зеленский.

Он уверяет, что государство свою часть морального договора с бизнесом выполнит. "Важно, чтобы и каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников и работниц и точно не работает с Россией. Все мы работаем только на украинскую победу!" - сообщил президент.

Также, на сайте президента был опубликован указ №21/2024 от 23 января "О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения". Этим указом было введено в действие соответствующее решение СНБО.

Что решили на СНБО:

В частности, президенту Украины было рекомендовано создать Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Кроме того, Кабинету Министров Украины поручено безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты О внесении изменений в отдельные законы:

Закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" Об усилении механизмов функционирования Бюро экономической безопасности Украины;

Уголовного процессуального кодекса Украины, законов Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" относительно установления дополнительных гарантий защиты законных интересов предпринимательства при осуществлении уголовного производства и обеспечения консолидации полномочий органов правопорядка по противодействию правонарушениям, посягающим на экономику государства – в едином органе - Бюро экономической безопасности Украины;

Закона Украины "Об оборонных закупках" по урегулированию предельного уровня прибыли для государственных контрактов, которые выполнялись/выполняются во время действия правового режима военного положения;

Также правительству поручено провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки налоговых накладных и процедур и критериев их разблокировки.

Вместе с тем, офису Генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Службе безопасности Украины поручено:

провести в трехмесячный срок аудит принятых в отношении субъектов хозяйствования ограничительных мер в уголовных производствах и определить целесообразность их дальнейшего применения, а также актуальность отображения информации о них в публичных электронных реестрах;

воздерживаться в течение трех месяцев от проведения процессуальных действий в уголовных производствах, если такое применение может заблокировать предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования.

Кроме того, офису Генпрокурора совместно с СБУ, ГБР, Нацполицией, БЭб рекомендовано:

безотлагательно провести аудит зарегистрированных уголовных производств, расследование в которых осуществляется в отношении уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

по результатам аудита выработать эффективные механизмы обеспечения защиты предпринимательства от возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, в частности во время проведения отдельных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, в ходе которых ограничиваются права или законные интересы соответствующих субъектов хозяйствования.

Еще рекомендовано офису Генерального прокурора совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством юстиции Украины обеспечить разработку аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований с возможностью публичного доступа к аналитическим обобщенным данным о деятельности правоохранительных органов и модуля подачи онлайн жалоб от предпринимателей, а также внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, которые обеспечивают функционирование Единой реестра досудебных расследований.

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