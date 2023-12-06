Закон является одним из требований по сотрудничеству с МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 декабря, подписал закон отмены моратория на проведение налоговых проверок.

Это следует из карты законопроекта (№10016-д) на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что его целью проекта является выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок, то есть выполнение требований МВФ для принятия третьего транша по новой программе сотрудничества с Украиной.

Видео дня

В проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год имели уровень уплаты налога на прибыль меньший, чем 50% по отрасли, а также НДС меньший, чем 50% по отрасли. Кроме того, рассчитывать на проверки могут предприниматели, у которых годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода, а также те, у которых дебиторская задолженность вдвое больше кредиторской.

Возврат довоенного налогового давления на бизнес

Верховная Рада в июне приняла закон, который предусматривал отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. Он вступил в силу с 1 августа.

17 октября парламент принял в первом чтении законопроект № 10016-д о расширении перечня проведения документальных плановых налоговых проверок бизнеса.

Вас также могут заинтересовать новости: