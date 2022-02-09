Эксперт сказал, что ослабляет гривню.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал, какой будет ситуация на валютном рынке Украины в марте.

В комментарии "Сегодня" он спрогнозировал, что если нерезиденты и импортеры нарушат сложившийся баланс и произойдет значительное колебание котировок, для стабилизации ситуации вмешаться придется НБУ. В последнее время американская валюта закрепилась на отметке в 28 гривень.

"В марте Украине предстоит выплатить по внешним долгам около $668 млн. Объем текущих резервов достаточен для проведения данного платежа несмотря на сокращение в 5,33% до $29,29 млрд, поэтому в случае отсутствия военно-политического напряжения участники рынка не заметят данной операции Кабмина", – говорит эксперт.

Отдельно Гойлов отметил инфляционное давление на экономику, которое провоцирует рост цен на энергоносители. Это в свою очередь увеличивает спрос на иностранные валюты, что ослабляет украинскую.

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"В свою очередь нерезиденты продолжают сокращать свои портфели в ОВГЗ. С начала года объем их вложений в данном активе снизился на 13,77 млрд грн – до 78,88 млрд. Средства полученные от продажи ОВГЗ зарубежные инвесторы выводят в материнские юрисдикции. Это оказывает существенное давление на курс гривни к доллару США и евро", – отмечает Андрей Гойлов.

По прогнозу эксперта, весной доллар будет торговаться на уровне 27,90-28,20 гривни, а евро - 31,75-32,25.

Национальный банк Украины на четверг, 10 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,98 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным регулятора, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,97 грн/евро, таким образом, гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.