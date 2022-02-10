Курс гривни к доллару укрепился на 5 копеек.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 10 февраля, укрепился на 5 копеек – до 28,05 грн/долл.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,85 грн за долл., евро - 31,75 грн за евро.

Курс гривни к евро остался на уровне 32,10 грн/евро.

Нацбанк:

Национальный банк Украины на четверг, 10 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,98 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,97 грн/евро, таким образом, гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,88/28,07 грн/долл., к евро - на уровне 31,75/32,10 грн/евро.

Курс 9 февраля:

Национальный банк Украины на среду, 9 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,96 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.