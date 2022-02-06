В украинских банках доллар может ощутимо подешеветь, полагает эксперт.

Курс доллара в гривнях в Украине на будущей неделе – с 7 по 13 февраля, откатится от психологической отметки в 28 грн.

В банках нашей страны американская валюта может торговаться на уровне 27,5/27,7 грн, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на прогноз старшего аналитика международной финансовой компании "Альпари" Вадима Иосуба.

Собеседник добавил, что на протяжении минувшей недели курс доллара в Украине снизился на всех сегментах валютного рынка на 2,0-2,5%.

По состоянию на воскресенье, 6 февраля, курс американской валюты государственном "ПриватБанке" такой: покупка – 27,9 грн, а продажа – 28,3 грн.

В "Ощадбанке", который тоже является государственным, американскую валюту покупают по 28 грн, а продают – по 28,35 грн.

Читайте такжеПаника отменяется: гривня вышла на показатели 2021 годаРанее Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на 6 февраля на уровне 28,2701 грн.

Напомним, в принятом Верховной Радой бюджете Украины на текущий год среднегодовой курс американской валюты заложен на уровне 28,6 грн.

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