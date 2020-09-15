Дата рассмотрения законопроекта пока неизвестна.

Проект закона о государственном бюджете на 2021 год зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют данные на парламентском сайте.

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По информации представленной на правительственном сайте, проект госбюджета был зарегистрирован в парламенте 14 сентября.

Дата рассмотрения законопроекта №4000 «О государственном бюджете на 2021 год» пока неизвестна.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров 15 сентября подаст в парламент проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Также он сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.

31 августа 2020 года представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил о том, что Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: Екатерина Жирий