Также правительство одобрило законопроекты об изменении в Налоговый и Бюджетный кодексы, необходимые для подготовки проекта госбюджета.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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"Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады", - написал он.

Помимо этого, Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

"В нем, в частности, отмечается необходимость принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающегося карантина", - написал он.

Мокан также сообщил, что правительство также одобрило проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2021 год.

Особенности госбюджета 2021

Министерство финансов подготовило проект государственного бюджета на 2021 год на основе Прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития в рамках нового прогнозного цикла и утвержденного на заседании правительства в июле.

Как сказано в обновленном макропрогнозе, в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%. Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн. Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долл., при этом импорт в 2021 году составит 70,591 млрд долл.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров 15 сентября подаст в парламент проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Также он сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.

31 августа 2020 года представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил о том, что Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: Дмитрий Шварц