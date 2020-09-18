Документ представит глава Минфина Сергей Марченко.

Кабинет министров начал представление народным депутатам законопроекта "О Государственном бюджете на 2021 год".

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Согласно опубликованной повестке дня заседания Рады, представлять проект госбюджета будет министр финансов Сергей Марченко.

Содокладчиком выступит глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;

дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Вечером 14 сентября 2020 года проект госбюджета-2021 был зарегистрирован в парламенте.

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Автор: Дмитрий Шварц