Зеленский зарегистрировал законопроект о повышении "минималки"

Законопроект предлагает с 1 сентября увеличить минимальную зарплату на 5,86% - до 5000 гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 3963, который предусматривает изменения в госбюджет и увеличение минимальной зарплаты.

Об этом сообщается на сайте парламента.

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Когда могут поднять минимальную зарплату

Законопроект предлагает с 1 сентября увеличить минимальную зарплату на 5,86% - до 5000 гривен.

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы и минимальной зарплатой увеличиваются расходы на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС. Его размер составит 2225 гривен (повышение составит 5,86%).

Также президент предлагает увеличить плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц - на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн гривен.

График повышения "минималки"

Правительство во исполнение задания президента определило график повышения минимальной заработной платы в Украине. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тысяч гривень, с 1 января следующего года - до 6 тысяч гривень, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысячи гривень.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляла 4 723 гривни.

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