Граждане, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны это сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Вступило в силу постановление Кабинета министров № 440, согласно которому в Украине возобновлена поверка бытовых счетчиков воды, тепла и газа.

Согласно постановлению Кабмина, которое вступило в силу 4 июня, граждане, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны это сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Исключение составляют граждане, проживающие на временно оккупированных территориях. Для них продолжают действовать нормы о приостановлении проверки счетчиков на период военного и чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

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Для граждан, проживающих в зонах возможных или активных боевых действий, сроки поверки счетчиков откладываются на период шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий.

Перечень таких территорий утверждается Минреинтеграции. Поверкой счетчиков имеют право заниматься только лицензированные предприятия. После завершения поверки должен быть составлен акт о ее проведении. Этот акт обязательно передается в Центр коммунального сервиса.

Поверка счетчиков во время войны

После российского вторжения в Украину поверки счетчиков были приостановлены на все время действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения. Данное постановление утратило силу с 4 июня 2023 года.

Регулятор советовал внимательно читать документы, которые потребители подписывают во время поверки счетчиков.

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