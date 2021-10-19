Регулятор советует внимательно перечитать документы, которые представитель компании дает на подпись.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), дала советы потребителям, как вести себя при поверке счетчика электроэнергии.

Об этом сообщается на странице комиссии в Facebook.

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Отмечается, что, согласно Правилам розничного рынка электрической энергии, оператор системы распределения имеет право проводить (по предъявлению представителем служебного удостоверения) обследование электроустановок потребителей по выявлению потребления электрической энергии вне средств измерения и других нарушений, вызывающих неправильное измерение объемов потребления электрической энергии.

"Потребитель обязан обеспечивать доступ представителям оператора системы (после предъявления ими служебных удостоверений) в свой дом для проведения технической проверки и/или контрольного осмотра средства коммерческого учета", - говорится в сообщении.

Иногда при проведении таких мероприятий выявляются нарушения указанных правил. В таких случаях потребителю полезно знать последовательность своих действий.

В частности, регулятор советует внимательно перечитать документы, которые представители компании дают потребителю на подпись.

В случае несогласия с действиями сотрудников, нужно обратиться в кол-центр оператора системы распределения или в НКРЭКУ.

Отмена льготного тарифа:

С 1 января 2021 года Кабмин отменил льготную цену на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, которая распространялась на всех потребителей.

С 1 октября 2021 года в Украине начали действовать новые тарифы на электроэнергию.

Автор: Анна Бредихина