Прислушиваясь к рекомендациям экспертов рынка помните, что курс криптовалют весьма нестабилен. Невозможно точно прогнозировать его рост или падение.

Нынче на крипторынке довольно неопределенная ситуация из-за изобилия токенов и разной степени их роста, считают специалисты.

Эксперты рынка перечислили криптовалюты, которые вероятно исчерпали потенциал роста, а также монеты, способные подорожать в краткосрочной перспективе. Прогнозы опубликовал РБК.

За последнюю неделю цена альткоина Terra поднялась на 53%, Avalanche – на 50%. Для сравнения, за тот же временной промежуток первая криптовалюта, биткоин, выросла лишь на 4%. По мнению аналитиков, на колебание курса, кроме других факторов, влияет и то, что криптоэнтузиасты переоценивают одни диджитал-активы и недооценивают другие.

Самые переоцененные криптовалюты

Аналитики ресурса Bestchange считают переоцененной цифровую валюту yearn.finance (YFI), стоимость которой за последнюю неделю взлетела на 86%. По их словам, сейчас на рынке наблюдается высокая волатильность – финансовый показатель, характеризующий общую ситуацию на рынке – поэтому рекомендуется не открывать позиции по-данному токену и зафиксировать прибыль по уже открытым.

Читайте также$100, $200 или $400 тысяч: эксперты рассказали, чего ждать от биткоина в 2022 годуЕще одной переоцененной "выскочкой" эксперты называют Terra, которая, как виднеется, исчерпала потенциал роста. Все потому, что токен используется для алгоритмического обеспечения некоторых децентрализованных стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам, и на скачок курса сильно повлияла неопределенность на рынке. Когда начнется нормализация ситуации Terra может очень быстро подешеветь.

Сегодня он [Terra] уже с точки зрения технического анализа находится в достаточно непростой ситуации и склонен к падению цены больше остальных – объяснили специалисты.

Также среди переоцененных криптовалют выделяют Uniswap и Sushi, разработчики которых уже давно топчутся на месте, а капитализация медленно снижается.

Самые недооцененные криптовалюты

Эксперты советуют обратить внимание на так называемые игровые токены. Их фишка в том, что коррекция рынка действует на такие монеты сильнее, однако при стабилизации ситуации у них будет гораздо больше потенциала.

Из наиболее заметных и сильных проектов первыми на ум приходят Decentraland и Axie Infinity. Впрочем, сигналом к их покупке может стать закрепление рынка на определенном уровне, а пока стоит просто отслеживать ситуацию с ценами.

Перспективным проектом эксперты называют и Polkadot (DOT), который в начале года был в топ-5 самых дорогих криптовалют. Сейчас одна монета стоит весьма дешево, около $26, из-за связи с нестабильной сферой децентрализованных финансов (DeFi). В условиях коррекции цена таких криптовалют может сильно "скакать", однако они могут стабилизировать раньше остального рынка.

Также рекомендуется присмотреться к DeFi-сектору. Эта сфера пребывает в своем собственном медвежьем рынке, поэтому трейдеры недооценивают многие токены. Аналитики предполагают, что показать рост в будущем может токен проекта 1inch.

Еще две криптовалюты, которые не стоит сбрасывать со счетов, это Pancakeswap и Chiliz. Последняя представляет собой спортивную монету и преддверии зимних Олимпийских игр в Китае стоит ожидать каких-то маркетинговых ходов от проекта.

Ранее известный криптотрейдер Николас Мертен рассказал, в какую криптовалюту выгодно вложиться в 2022 году. Новыми фаворитами трейдеров станут токены, которые создают или используют в метавселенных, поэтому лучше следить за индексом Metaverse Index (MVI) – уже несколько месяцев он демонстрирует более высокую рентабельность, нежели тот же Ethereum.

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