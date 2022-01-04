Аналитик считает, что наибольший рост в последующие 12 месяцев покажут токены Solana, Polkadot, Cardano, Polygon, Chainlink и Aave

Один из самых известных криптовалютных трейдеров Остин Арнольд, имеющий на ютубе больше миллиона подписчиков, выделил несколько токенов, которые могут "выстрелить" в следующем году.

Он перечислил шесть проектов.

По его словам, наблюдавшийся в 2021 году импульс роста продолжится в последующие 12 месяцев и открывает список платформа смарт-контрактов Solana (SOL), которая позиционируется как конкурент Ethereum.

По мнению Арнольда, росту Solana отчасти будет способствовать кошелек Phantom, который уже насчитывает более 10 млн. пользователей. Также стоит отметить, что этот токен предлагает более быстрые и дешевые транзакции, что на фоне "перезагруженности" эфира сыграет ему на руку.

Далее в списке идет блокчейн Polkadot (DOT), стоимость которого выросла на 191% за прошедшие 12 месяцев. В ближайший год токен продолжит активный рост. Аналитик утверждает, что на это указывает запуска первого аукциона парачейнов в сети альткоина, который состоялся в конце 2021 года,

Третьим идет PoS-блокчейн Cardano (ADA), ставший в прошлой году наиболее активным проектом с позиции разработки. К такому выводу пришли аналитики компании Santiment. Эксперт уверен, что это позволит альткоину существенно подорожать в ближайшей перспективе.

Polygon (MATIC) – тоже в списке самых перспективных криптовалют 2022. Взрывной рост токена в 2021 году приведет к дальнейшему прогрессу в этом году, уверен криптотрейдер. Его капитализация – $17,1 млрд, а курс сегодня– $2,5. Стоит отметить, что сеть этого альткоина работает на основе алгоритма Proof-of-Stake, операции проходят очень быстро, но вот комиссию майнеры подучают меньше, чем в Ethereum.

Следующим идет платформа оракулов Chainlink (LINK) и трейдер полагает, что в 2022 году ожидания инвесторов, которые на протяжении всего 2021 года вкладывали средства в этот токен, оправдаются в текущем году. По его словам, в прошлом году альткоин не успел продемонстрировать молниеносного роста, однако монета сохраняет потенциал для обновления исторического максимума.

Топ перспективных криптовалют 2022 года замыкает DeFi-альткоин Aave с ростом в 182% в течение 2021 года и максимальным ценником в $661. Сейчас она порядком просела – до $276, но криптоаналитик уверен, что за проседанием последует рост. Ранее авторы токена объявили о планах по созданию мобильного кошелька, что в перспективе поспособствует его подорожанию.

Читайте такжеКрипторынок 2021 в цифрах: как менялась стоимость биткоина и других цифровых монетРанее другой известный криптотрейдер Николас Мертен рассказал, в какую криптовалюту выгодно вложиться в 2022 году. Новыми фаворитами трейдеров станут токены, которые создают или используют в метавселенных, поэтому лучше следить за индексом Metaverse Index (MVI) – уже несколько месяцев он демонстрирует более высокую рентабельность, нежели тот же Ethereum.

Упоминалось также, какие криптовалюты исчерпали потенциал роста, а также монеты, способные подорожать в краткосрочной перспективе.