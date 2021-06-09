Дальнейшее утверждение решения на Совете ЕС ожидается в ближайшие дни.

Сегодня, 9 июня 2021 года, послы стран Евросоюза утвердили продление запрета на инвестирование в Крыму.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС дали "зеленый свет" для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крыму еще на год", - сообщил журналист.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, а также ряд других ограничений.

По словам журналиста, дальнейшее утверждение решения на Совете ЕС ожидается в ближайшие дни.

Санкции ЕС по Крыму: что необходимо знать

31 мая 2021 года Рикард Йозвяк заявил о том, что послы стран ЕС 9 июня продлят запрет на инвестирование в оккупированном Россией Крыму.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

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Автор: Елена Коваленко