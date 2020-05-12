После выходных в Украине дорожает евро: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 12 мая: 100 USD – 2681,96 гривни; 100 EUR – 2909,66 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2681,96 (8 мая – 2681,85)

100 EUR – 2909,66 (8 мая – 2891,17)

На межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 8 мая, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,82/26,84 гривни/доллар, к евро – 29,06/29,08 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 8 мая, снизилась на 10 копеек - до 27,00 гривни за доллар, а стоимость евро снизилась на 8 копеек и составила 29,20 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 8 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 11 копеек.