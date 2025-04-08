Капитал Трампа продолжает сокращаться на фоне падения мировых рынков.

Президент США Дональд Трамп лишился 500 миллионов долларов из-за введенных им же пошлин. О сокращении его состояния сообщает Forbes.

Уточняется, что на фоне падения мировых рынков, состояние Трампа за неделю снизилось до 4,2 миллиардов долларов с 4,7 миллиардов.

"Самая большая потеря Трампа связана с его самым ценным активом, Trump Media and Technology Group, акции которой упали на 8% за последние три торговых дня, достигнув самой низкой цены с октября. Его доля, которая в среду стоила 2,2 миллиардов долларов, теперь составляет 2 миллиарда", - сказано в сообщении.

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По данным издания это не последняя проблема Трампа. Коммерческая недвижимость президента обесценилась на 90 миллионов долларов, гольф-клубы потеряли 70 миллионов. Акции компаний Vail Resorts и Topgolf Callaway Brands упали в цене на 15%, а гостиничные активы, в включая курорт Trump National Doral - на 16%.

В то же время, жилая недвижимость тоже резко упала в цене. Его знаменитый комплекс Mar-a-Lago обесценился на 32 миллиона долларов, или на 5%, а Blue Owl Capital - на 22%, криптовалютные активы сократились на 32 миллиона долларов на фоне падения Ethereum на 18%.

Влияние пошлин Трампа на миллиардеров

Как писал УНИАН, на фоне объявления Дональда Трампа о введении пошлин, состояния миллиардеров резко сократилось. Богачи потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов по состоянию на 4 апреля. Акции продолжают падать.

Среди тех, кто попал под удар оказался миллиардер Илон Маск. Акции Tesla снизились до рекордного минимума, пробив психологический минимум.

Маск прямо просил Трампа отменить новые пошлины после этого. По данным Washington Post, он обошел советников президента и обратился к нему лично, но попытка не имела результата.

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