Богачи потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов за один день.

Миллиардеры Марк Цукерберг, Илон Маск и Джефф Безос потеряли огромные суммы денег из-за введения президентом США Дональдом Трампом сокрушительных пошлин, которые обвалили мировые рынки. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, богачи потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов за один день.

"Состояние более половины тех, кто отслеживается индексом благосостояния Bloomberg, упало, в среднем на 3,3%. Больше всего пострадали миллиардеры в США, среди которых лидируют Марк Цукерберг и Джефф Безос", - сказано в материале.

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По словам журналистов, это было четвертым по величине однодневным падением за 13-летнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg и самым большим с момента пика пандемии коронавируса.

Уточняется, что больше всех убытки понес основатель Meta Марк Цукерберг. Акции его компании обвалились на 9%, из-за чего предприниматель потерял 17,9 млрд долларов.

В свою очередь, основатель Amazon Джефф Безос потерял 15,9 млрд долларов после того, как акции обвалились на 9% за день.

Глава Tesla Илон Маск потерял 3 апреля 11 млрд долларов. Всего с начала года его компания лишилась 110 млрд долларов.

Журналисты отметили, что самый богатый человек Мексики Карлос Слим оказался одним из немногих миллиардеров за пределами США, которые избежали влияния жестких тарифов, введенных Трампом.

Влияние пошлин Трампа на мировой рынок

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о введении сокрушительных пошлин в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Америку. Они начали действовать с 3 апреля. Также США ввели 20% пошлины на товары из Евросоюза.

Из-за этого акции на мировых рынках упали. Доллар рухнул до шестимесячного минимума вместе с доходностью американских облигаций, фьючерсы на Nasdaq упали на 3,2%, европейские фьючерсы снизились почти на 2%, а золото побило рекорды.

В связи с этим в МВФ предупредили о рисках для мировой экономики из-за сокрушительных пошлин Трампа. По словам управляющей Международным валютным фондом Кристалины Георгиевой, эксперты продолжают оценивать макроэкономические последствия объявленных тарифных мер.

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