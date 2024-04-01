Финансирование предоставлено на безвозвратной основе в рамках проектов Всемирного банка.

В госбюджет Украины поступило 118 млн долларов на безвозвратной основе от правительства Японии на здравоохранение и восстановление, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что средства предоставлены в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

"Привлеченные средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут правительству оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, восстанавливать жилую инфраструктуру Украины", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Привлеченное грантовое финансирование от правительства Японии состоит из:

70 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка HEAL Ukraine направленных на поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий;

48,2 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE), средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт.

Финансовая помощь Украине – последние новости

На прошлой неделе Украина получила 1,5 млрд долларов займа на поддержку политики развития "Основы роста" от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Средства будут направлены для поддержки ключевых приоритетов госбюджета.

26 марта в госбюджет Украины поступило 880 млн долларов от Международного валютного фонда – четвертый транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF. Всего Украина уже привлекла около 5,4 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

20 марта Европейская комиссия выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 млрд евро из "Украинского фонда" общим объемом 50 млрд евро. Следующий транш объемом 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле.

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