Средства направят на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

Во вторник, 26 марта, Украина получила 880 млн долларов от Международного валютного фонда. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF, выделение которого одобрил Совет МВФ. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность. Глава правительства добавил, что Украина продолжает выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовится к следующему пересмотру программы.

А украинском Минфине заявили, что Украина уже привлекла около 5,4 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

Видео дня

"Дополнительное финансирование от МВФ на приоритетные потребности государственного бюджета Украины – результат успешного третьего пересмотра программы EFF... После третьего пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

Сотрудничество с МВФ

22 марта Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение четвертого транша Украине на сумму примерно 880 миллионов долларов.

Ранее УНИАН писал, что украинские власти в письме о намерениях к руководству Международного валютного фонда допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания. Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Вас также могут заинтересовать новости: