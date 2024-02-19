Грант в 4,7 млрд долларов поступит в Украину уже в этом месяце.

Япония предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Япония предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов включительно с объявленным и реализованным объемом. Это, в частности, грант на сумму 4,7 млрд долларов, который получим до конца этого месяца", – написал он в Telegram по результатам встречи с премьер-министром Японии Фумио Кишида.

Шмыгаль отметил, что всего в рамках конференции по восстановлению и визита правительственной делегации было подписано 56 документов. Среди них в частности:

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конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы;

договоренность с профильным японским министерством о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры;

соглашение о предоставлении Украине гранта на быстрое восстановление;

ряд двусторонних меморандумов о сотрудничестве в аграрной сфере;

соглашения с Японским агентством городского возрождения и с Японским агентством водного хозяйства об их участии в восстановлении.

"Премьер-министр Фумио Кишида заявил, что позиция Японии в поддержку Украины остается непоколебимой", – подчеркнул премьер.

Сотрудничество Украины и Японии

Украина и Япония подписали 56 документов о сотрудничестве и восстановлении, включая межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения, что чрезвычайно важно для японского бизнеса, который планирует новые проекты в Украине.

Япония в декабре прошлого года пообещала выделить Украине 4,5 млрд долларов, а также сделать дополнительный взнос в размере 37 млн долларов в фонд НАТО для оказания дополнительной поддержки обороне Украины в январе 2024 года.

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