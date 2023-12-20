В Минфине заявили о максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований.

Потребность во внешнем финансировании в следующем году будет достигать 37,3 млрд долларов США. Цифра верифицирована экспертами МВФ. Это на 4 млрд долларов меньше, чем планировалось, заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с руководителями центральных банков стран G7, руководством Евросоюза, МВФ и Всемирного банка.

"Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов США благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мероприятий. Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета", – отметил глава Минфина.

По его словам, в 2024 году ключевыми задачами являются военная кампания и социальная поддержка. Оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета, а вот для обеспечения потребностей социальной сферы правительство рассчитывает на помощь международных партнеров.

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Марченко добавил, что в 2023 году Министерству финансов удалось привлечь уже более 39 млрд долларов внешнего финансирования. До конца текущего года помощь доноров достигнет около 42,3 млрд долларов. Также он указал на восстановление украинской экономики.

"В 2023 году экономика Украины демонстрирует устойчивость и развитие. Рост ВВП прогнозируется на уровне до 5%, инфляция снизилась с 26,6% в прошлом году до 5,1% в ноябре этого года. За 11 месяцев 2023 поступления в государственный бюджет от таможни и налоговой увеличены на 4,4 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", – подчеркнул Марченко.

Помощь Украине

Украина столкнулась с проблемами относительно утверждения международными партнерами помощи на следующий год. В Сенате США заявили, что помощи до 2024 года Киеву ожидать не стоит. Переговорщики в Сенате отказались от принятия в этом году соглашения о предоставлении Украине военного финансирования и перенесли переговоры на январь.

Также возникли проблемы с утверждением пакета помощи со стороны Евросоюза. Так, блок столкнулся с вето премьера Венгрии Виктора Орбана. Однако в ЕС надеются, что все же смогут преодолеть сопротивление Венгрии в выделении помощи Украине.

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