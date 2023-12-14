В Европарламенте напомнили, что Зеленский умеет убеждать.

В Евросоюзе надеются, что все же смогут преодолеть сопротивление Венгрии в выделении помощи Украине. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, пишет The Guardian.

По ее словам, Владимир Зеленский умеет убеждать, поэтому в итоге решение ЕС должно быть положительным. Также Мецола убеждена, что другие европейские лидеры тоже смогут убедить скептиков в необходимости помочь Украине.

"Чрезвычайно важно, чтобы Украина продолжала получать финансовую помощь, чтобы она продолжала защищаться, бороться за наши ценности. Но есть и наша моральная ответственность. И эта ответственность означает, что мы должны иметь возможность сделать следующий политический шаг", – сказала она.

Видео дня

Президент Европейского парламента подтвердила, что "битва" за преодоление сопротивления венгерского премьера Виктора Орбана может продлиться до выходных.

Европейская помощь Украине

Сейчас в Брюсселе проходит саммит лидеров стран-членов ЕС, на котором обсуждается в частности вопрос выделения финансовой помощи Украине. Давним противником западной помощи Украине является венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Сегодня перед участниками саммита по видеосвязи выступил Владимир Зеленский. Он в частности предупредил лидеров Европы, что их решение о помощи Украине точно войдет в историю, независимо от того, каким оно будет.

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