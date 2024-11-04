Средства выделяются в рамках нового проекта, рассчитанного до 2027 года.

Украина и Всемирный банк подписали соглашения на сумму почти $600 млн в рамках новой программы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С украинской стороны соглашения подписали Министерство финансов и Министерство экономики. "Речь идет о новом проекте "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE), направленный на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизации и содействие выходу на новые рынки", - заявил премьер на своей Telegram-странице.

Сам проект рассчитан до 2027 года. Предполагается, что общая сумма программы составит более миллиарда долларов.

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По словам Шмыгаля, все это должно существенно усилить экономику нашего государства. В частности, позволит улучшить условия для ведения малого и среднего бизнеса.

Международная помощь Украине - последние новости

Недавно США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму $425 млн. В него вошли, в частности, бронетранспортеры Stryker, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных артиллерийских систем HIMARS. Важной частью помощи стали 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы.

Также напомним, что в конце октября стало известно о подготовке нового пакета помощи от Норвегии. Его общий объем должен составить 500 млн евро. Одной из главных частей пакета станут дополнительные истребители F-16.

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