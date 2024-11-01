Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 425 миллионов долларов. Как сообщается на сайте Министерства обороны США, пакет включает перехватчики ПВО; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; бронетехнику и противотанковое оружие.
В частности, в пакет помощи вошли:
- боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS)
- ракеты "Стингер"
- Оборудование и боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов (c-UAS)
- Боеприпасы класса "воздух-земля"
- Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS)
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы
- Ракеты с трубчатой оптической системой наведения (TOW)
- Противотанковые системы Javelin и AT-4
- Бронетранспортеры Stryker
- Стрелковое оружие и боеприпасы
- Медицинское оборудование
- Оборудование и боеприпасы для уничтожения;
- А также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Помощь Украине - новости
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что США раз в две-три недели будут предоставлять Украине пакет помощи, который будет усиливать нашу армию.
На днях стало известно, что Норвегия готовится передать Украине новый пакет помощи на сумму 500 млн евро. В него войдут истребители F-16, а также системы противовоздушной обороны NASAMS.