В пакет вошли бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для NASAMS и HIMARS, противотанковые системы Javelin, артиллерийские боеприпасы и многое другое.

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 425 миллионов долларов. Как сообщается на сайте Министерства обороны США, пакет включает перехватчики ПВО; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; бронетехнику и противотанковое оружие.

В частности, в пакет помощи вошли:

боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS)

ракеты "Стингер"

Оборудование и боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов (c-UAS)

Боеприпасы класса "воздух-земля"

Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS)

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы

Ракеты с трубчатой оптической системой наведения (TOW)

Противотанковые системы Javelin и AT-4

Бронетранспортеры Stryker

Стрелковое оружие и боеприпасы

Медицинское оборудование

Оборудование и боеприпасы для уничтожения;

А также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Помощь Украине - новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что США раз в две-три недели будут предоставлять Украине пакет помощи, который будет усиливать нашу армию.

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На днях стало известно, что Норвегия готовится передать Украине новый пакет помощи на сумму 500 млн евро. В него войдут истребители F-16, а также системы противовоздушной обороны NASAMS.