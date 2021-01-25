В целом было выплачено более 3,6 млрд грн.

Помощь в размере 8 тыс. грн получили почти полмиллиона украинцев.

Читайте такжеМинфин начал подготовку следующего госбюджетаОб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он уточнил, что всего было выплачено более 3,6 млрд грн.

"Впервые в истории независимой Украины в период кризиса деньги были направлены на прямую помощь предпринимателям и их сотрудникам", - отметил глава государства.

Помощь ФЛП на период жесткого карантина

С 14 декабря портал «Дія» и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплат вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

Сумма помощи физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным рабочим была выбрана исходя из возможностей государства и срока локдауна, пояснила председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранна.

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Автор: Антонина Доломанжи