Около 40% получателей субсидий имеют доход меньше прожиточного минимума.

Получатели субсидий, которых в Украине насчитывается около 3 миллионов человек, тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем десятую часть своих доходов.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства социальной политики.

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«Среди всех получателей жилищной субсидии около 40% составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, который не превышает размера прожиточного минимума, еще почти 40% – домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов, 17% – с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов. При этом средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги по Украине составляет чуть менее 10% совокупного дохода семьи, которая получает субсидию», - приводятся в сообщении слова министра Марины Лазебной.

Она отметила, что при росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, так как он зависит от дохода, а размер субсидии увеличивается.

Согласно сообщению, средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1483 гривни.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в январе 2021 года общие выплаты по субсидиям увеличились на 1 млрд грн - до 7,5 млрд грн.

По данным Минсоцполитики, в декабре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 3,047 млн граждан, а ее средний размер по сравнению с ноябрем увеличился менее чем на 1% и составил 1615,39 грн.

9 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

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Автор: Анна Нагорная