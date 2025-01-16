По новым правилам пенсия по возрасту будет состоять из базовой и страховой частей.

В Украине готовят пенсионную реформу: Министерство социальной политики подготовило соответствующий законопроект, который пока не попал на рассмотрение парламента.

Как говорится в статье УНИАН, главной целью потенциальных пенсионных новаций чиновники называют повышение справедливости в действующей солидарной пенсионной системе. Для этого законопроект вводит такие понятия, как базовая и страховая пенсии, а также - пенсионные баллы.

Эти баллы, по которым будет рассчитываться размер пенсии, будут исчисляться, исходя из соотношения между суммой страховых взносов, уплаченных за один месяц страхового стажа конкретного работника, к сумме страховых взносов со средней заработной платы в Украине за тот же месяц. При этом за каждый месяц работы, в течение которого человек получал среднюю заработную плату, будет засчитываться 10 баллов. Соответственно, если зарплата работника была больше средней по стране, баллов будет начислено больше.

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Юрист-волонтер Горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, адвокат юридической компании АРЕС Евгений Промский объяснил в комментарии УНИАН, как должны работать новые расчеты, предложенные министерством.

"Бал - это аналог коэффициента заработной платы (который рассчитывается путем деления заработной платы, которую получил человек в конкретном месяце, на среднюю заработную плату по Украине в том же месяце), умноженного на 10. То есть, концептуально система расчета пенсии не изменилась: определяющим для размера пенсии будет оставаться полученная человеком официальная заработная плата и ее соотношение со средней заработной платой на момент ее выплаты", - отметил он.

Пенсия по возрасту, по словам юриста, будет состоять из базовой и страховой частей. Размер базовой части пенсии составляет 30% минимальной заработной платы в Украине после отчисления налогов.

Размер же страховой части пенсии по возрасту определяется путем умножения суммы накопленных пенсионных баллов лица на стоимость одного балла. Промский отмечает, что количество баллов является индивидуальным показателем, который будет зависеть непосредственно от получаемого заработка. А вот стоимость балла - фиксированная цифра, которая будет одинаковой для всех пенсионеров. Ее будет определять Кабмин.

Насколько это повлияет на размер пенсии? Промский акцентирует на том, что государство оставило за собой фактический контроль за определением размера пенсии путем установления стоимости одного балла.

"Чем выше оценят один балл, тем выше будут пенсии. Низкая оценка одного балла не позволит рассчитывать на их повышение. Кроме того, за счет ежегодного пересмотра стоимости одного балла государство сможет регулировать общее повышение пенсий. По состоянию на сейчас, не зная стоимости одного балла, дать ответ на вопрос, как изменятся пенсии, невозможно", - сказал адвокат.

Пенсионная реформа в Украине - последние новости

Министерство социальной политики в декабре обнародовало законопроект о пенсионной реформе. В пояснительной записке к законопроекту указано, что он имеет целью повысить справедливость и достаточность размеров пенсий в солидарной пенсионной системе.

Индексацию пенсий в Украине проведут в марте 2025 года, как это и предусматривает закон. Перерасчет осуществят в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%, рассказывала народный депутат, преподаватель и общественный деятель Леся Забуранная.

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