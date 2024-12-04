Реформа, в частности, позволит постепенно устранить диспропорции между размерами пенсий, назначенных в разные годы.

Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе. Документ представлен для обсуждения на сайте СПО объединений профсоюзов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он имеет целью повысить справедливость и достаточность размеров пенсий в солидарной пенсионной системе.

"Принятие и реализация законопроекта позволит постепенно устранить диспропорции между размерами пенсий, назначенных в разные годы; существенно упростить механизм исчисления пенсии; обеспечить прямую взаимосвязь между размером страховых взносов, уплачиваемых в пенсионную систему занятыми лицами, и размером пенсий, которые они будут получать в будущем", - сказано в тексте.

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В частности, документом предусматривается:

применять для исчисления размера пенсии информацию о суммах уплаченных страховых взносов, вместо информации о заработной плате, с которой уплачивался страховой взнос;

к размеру солидарной пенсии не будет применяться ограничение ее максимальным размером;

внедрение базовой пенсии заменит текущую громоздкую и непрозрачную систему многочисленных доплат и "дотяжек" не статусного характера.

"Фактически речь идет о поглощении таких доплат одной суммой - базовой частью пенсии. Кроме того, базовая часть пенсии обеспечит минимальный уровень пенсионного обеспечения в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту", - отметили авторы законопроекта.

Базовая пенсия и баллы

Размер пенсии по возрасту в солидарной системе будет равен сумме базовой пенсии по возрасту и страховой части пенсии, а также повышения за отсрочку времени выхода на пенсию.

Базовая часть пенсии по возрасту - минимальный уровень пенсионного обеспечения в солидарной системе для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту. Размер базовой пенсии по возрасту не может быть меньше 30% минимальной заработной платы, уменьшенной на сумму отчислений налогов и других обязательных платежей.

Страховая часть пенсии по возрасту - составная часть пенсии, размер которой зависит от размера уплаченных страховых взносов. Определяется ее размер с помощью баллов, исходя из общего количества приобретенных баллов за весь период страхового стажа, путем их умножения на текущую стоимость одного балла.

Бал - расчетная единица учета пенсионных прав застрахованного лица, которая исчисляется, исходя из соотношения между суммой страховых взносов, уплаченных за один месяц страхового стажа, к сумме страхового взноса со средней заработной платы в Украине. При этом страховой взнос, уплаченный со средней заработной платы в Украине, засчитывается как 10 баллов.

Стоимость одного балла будет определяться с учетом средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год, и усредненного количества баллов, которое приобретает лицо за 35 лет страхового стажа - 4200 баллов. Стоимость одного балла будет устанавливаться Кабинетом министров.

Кроме этого, законопроектом предлагается расширить охват пенсионным обеспечением лиц, достигших 65-летнего возраста, но не имеющих достаточно страхового стажа, хотя при этом уплатили достаточно большие суммы страховых взносов.

В частности, предлагается предоставить право на пенсию по возрасту независимо от имеющегося страхового стажа (сейчас минимальное требование 15 лет) лицам, достигшим 65 лет, при условии, что к этому времени они уплатили взносов в сумме, эквивалентной сумме взносов за 30 лет стажа с минимальной заработной платы.

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