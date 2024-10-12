Кто может рассчитывать на высокую пенсию - список / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Пенсия для пожилых украинцев доступна или по старости, или по инвалидности - ранее УНИАН рассказывал, что выгоднее оформить и как. В этом материале разберемся, кто из граждан нашей страны может рассчитывать на более высокую пенсию, чем остальные.

Как начисляется государственная пенсия и кто имеет на нее право

Согласно постановлению Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года, государственная пенсия доступна некоторым работникам коммунальных и государственных учреждений. Кроме места работы учитывается и стаж - 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

Государственная пенсия может быть оформлена, если украинец был или является работником:

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  • школы-клиники;
  • детского дома;
  • общеобразовательной школы;
  • дошкольного учебного заведения всех типов;
  • внешкольного учебного заведения;
  • военного общеобразовательного учреждения;
  • библиотеки (для библиотекарей и заведующих);
  • контрольно-аналитической лаборатории;
  • музыкальной школы;
  • художественной школы;
  • детской воспитательной и воспитательно-трудовой колонии;
  • высшего учебного заведения І – ІІ уровней аккредитации и т. п.

Важно помнить, что пенсия в 10 окладов - реальный вариант только для тех, кто до оформления такой выплаты не получал никаких других пенсий.

Кроме того, на данный момент максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 гривень, повышаться до 2027 года она не будет. В 2025-м году на нее могут рассчитывать:

  • научные работники;
  • народные депутаты;
  • госслужащие;
  • сотрудники местного самоуправления.

Максимальная пенсия размером в 23 610 гривень - это сумма самой пенсии и всех надбавок. Дополнительные выплаты возможны, только если у человека есть серьезные заслуги перед страной, тогда он может рассчитывать на другие вознаграждения.

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