Есть доплаты, которые назначают автоматически, но иногда нужно обращаться самостоятельно.

Пенсионеры могут увеличить размер выплат за счет надбавок. Речь идет о доплатах по возрасту. Об этом эфире телемарафона заявила руководитель управления пенсионного обеспечения Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская.

Отмечается, что те, кому исполнилось 70 лет дополнительно получают 300 грн, 75 лет – 456 грн, 80 лет – 570 грн. Речь идет о гражданах, размер пенсии которых не превышает 10 340 грн.

Также пенсионеры могут получить надбавки за каждый полный год страхового стажа, превышающего 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин. В таком случае пенсия увеличивается на 1%, однако не более, чем на 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2361 грн). Следовательно, максимальный размер доплаты составляет 23,61 грн за каждый дополнительный год стажа.

Видео дня

"Эти доплаты уже существуют не первый год. Они выплачиваются ежемесячно пенсионерам, достигающим соответствующего возраста ... Речь идет о 70-летних, 75-летних и 80-летних. То есть, при достижении лицом этого возраста ей одновременно без обращения устанавливается эта доплата", – отметила Поляковская.

Однако, по ее словам, нужно обращать внимание, что есть надбавки, которые устанавливаются автоматически, а есть такие, за которыми нужно обращаться. Например, доплата за сверхурочный стаж назначается автоматически, когда человек обращается за назначением пенсии.

"Следующие доплаты, где не нужно обращаться и они назначаются автоматически, это если лицо достигает 65-летнего возраста и имеет необходимый стаж: женщина 30 лет, мужчина 35 лет. Им устанавливается доплата, если размер пенсии не превышает 40% от минимальной зарплаты. С 1 января минимальная зарплата повысилась и составляет 7100 грн", – указала представитель ПФУ.

В частности, если у 65-летнего человека, имеющего необходимый стаж, размер пенсии меньше, чем 2840 грн, ему устанавливается соответствующая доплата. Это касается и 70-летних, 75-летних и до 80-летних.

Кроме того, также не нужно дополнительно обращаться за повышениями "детям войны". Такие доплаты установили автоматически еще в 2007 году при принятии соответствующего закона.

В то же время Поляковская добавила, что некоторые надбавки предусматривают подачу документов и соответствующего заявления. Речь идет о надбавках на нетрудоспособных несовершеннолетних детей, если пенсионер имеет на своем иждивении несовершеннолетнего ребенка и не работает. Для этого надо подать заявление и свидетельство о рождении ребенка.

По словам госслужащего, сумма такой доплаты является постоянной. Граждане, которые вышли на пенсию согласно общеобязательному государственному страхованию, получают по 150 грн. Но пенсионерам-военнослужащим устанавливается надбавка в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Один раз установив такую надбавку, ее перечисляют каждый раз в случае изменения прожиточного минимума.

Пенсии в Украине

Ранее УНИАН писал, что в 2024 году правительство проведет индексацию пенсий. Предполагается, что выплаты вырастут на 13%. Таким образом пенсионеры будут защищены от негативного влияния роста потребительских цен.

В 2023 году средние пенсии в Украине выросли на 16,5% или на 762,7 грн. По состоянию на 1 января 2024 года средний размер пенсии составляет 5 385,25 грн. годом ранее средняя пенсия составляла 4 622,59 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: