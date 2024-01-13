В 2024 году для пенсионеров подняли требования к годам страхового стажа, из-за чего на пенсию смогут выйти не все.

2024 год принес немало изменений для пенсионеров. В частности, в начале года провели индексацию выплат, из-за чего выросла минимальная зарплата в Украине. Одновременно с этим выйти на заслуженный отдых в этом году станет труднее из-за ужесточения требований к будущим пенсионерам.

Мы рассказали, каким будет стаж для выхода на пенсию в 2024 году, и как проверить его самостоятельно.

Возраст выхода на пенсию в 2024 году

Выход на пенсию в 2024 году как для мужчин, так и для женщин возможен в 60 лет. При этом выйти на пенсию можно и позднее - в 63 и 65 лет. Чем позднее оформите пенсию, тем меньше будут требования к страховому стажу.

Видео дня

Минимальный стаж для пенсии в 2024 году

Минимальный стаж для пенсии в Украине в 2024 возрастет. Требования к опыту работы будут зависеть от возраста оформления пенсии. При этом недостающие для выхода на пенсию года можно будет "докупить".

Вот каким будет страховой стаж для пенсионеров в 2024 году:

для выхода на пенсию в 60 лет - не менее 31 года стажа;

- стажа; для выхода на пенсию в 63 года - не менее 21 года стажа;

- стажа; для выхода на пенсию в 65 лет - от 15 до 21 года стажа.

Пенсионеры возрастом старше 65 лет, у которых меньше 15 лет страхового стажа, вместо пенсии смогут получать государственную денежную помощь.

Минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться каждый год. К примеру, в 2028 году украинцам нужно будет работать как минимум 35 лет, чтобы выйти на пенсию в 60.

Как узнать свой страховой стаж

Проверить, хватает ли вам стажа для выхода на пенсию, можно в отделении Пенсионного фонда или онлайн.

Через интернет узнать, сколько накопилось лет стажа, можно на сайте ПФУ, в разделах "Мой страховой стаж" или "Профиль пользователя" - "Страховые данные". Но проверить стаж возможно, если ваш работодатель ранее предоставлял в Пенсионный фонд сведения о начислении зарплаты и уплате страхового взноса. Если же у ПФУ нет таких данных, то можно обратиться к работодателю и попросить его подать отчеты.

Ещё один способ проверить свой страховой стаж - в мобильном приложении "Дія". Для этого в меню зайдите в "Услуги" - "Справки" - "Справка ОК-7" или "Справка ОК-5". В эти документах указан страховой стаж гражданина.

Вас также могут заинтересовать новости: