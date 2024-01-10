За год пенсионеров в Украине стало меньше на 171 тысячу человек.

В 2023 году средние пенсии в Украине выросли на 16,5% или на 762,7 грн, об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

По информации фонда, по состоянию на 1 января 2024 года средний размер пенсии составляет 5 385,25 грн. Годом ранее средняя пенсия составляла 4 622,59 грн.

При этом общее количество пенсионеров за год уменьшилось более чем на 171 тысячу человек. Сейчас в Украине насчитывается 10,517 млн пенсионеров.

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Средний размер пенсии варьируется в разрезе регионов. Самая высокая средняя пенсия фиксируется в Киеве – 7 248,97 грн, тогда как самая низкая – в Тернопольской области, 4 070,43 грн.

Также Пенсионный фонд приводит статистику по количеству пенсионеров, получающих тот или иной размер пенсии. Так, наибольшее количество пенсионеров (более 3 млн человек или 29,1%) получают пенсию в размере от 2 до 3 тысяч гривен. От 5 до 10 тысяч гривен получают 2,4 млн человек или 23,2%, от 3 до 4 тысяч – 2,2 млн человек или 21,3% от общего количества пенсионеров.

Пенсию размером от 4 до 5 тысяч гривен получают чуть более 1,5 млн человек (14,9%), а более миллиона пенсионеров (10,9%) имеют пенсию в размере, превышающем 10 тысяч гривен (средний размер 14 786,47 грн). Также есть пенсионеры, чьи выплаты не достигают и 2 тысяч гривен, таких в Украине 64,6 тысяч человек или 0,6%.

Пенсии в Украине

С 1 января 2024 года в Украине повышены размеры прожиточного минимума минимальной заработной платы, согласно закону О государственном бюджете, что является основанием для перерасчета пенсий определенным категориям граждан.

В 2024 году правительство проведет индексацию пенсий. Предполагается, что выплаты должны вырасти на 13%.

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