В Министерстве социальной политики озвучили предварительный уровень индексации пенсий в этом году.

В 2024 году правительство проведет индексацию пенсий. Предполагается, что выплаты вырастут на 13%. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак со ссылкой на предварительные расчеты.

"На 2024 год у нас также предполагается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля. Но, предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%", – заявила Марчак.

По ее словам, таким образом пенсионеры будут защищены от негативного влияния роста потребительских цен.

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Замминистра добавила, что в 2022-2023 году индексация пенсий перекрыла и превысила уровень роста инфляции и зарплат.

Выплата пенсий в 2024 году

Вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко предупреждала, что Украина может быть вынуждена отложить выплату зарплат госслужащим и пенсий миллионам граждан, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале 2024 года.

С 1 января 2024 года в Украине повысили размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы, согласно закону о государственном бюджете. Такое увеличение является основанием для перерасчета пенсий определенным категориям граждан.

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