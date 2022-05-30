Сейчас проводится автоматическое перечисление пенсий работающим пенсионерам.

Министр социальной политики Марина Лазебная надеется на своевременное выполнение программы планового повышения пенсий в Украине в соответствии с возможностями государственного бюджета.

Об этом она рассказала в эфире информационного телемарафона.

"Я буду надеяться, что наши возможности позволят выполнять календарь повышения пенсий. Ведь мы сделали это в марте, когда была уже война, а мы проиндексировали пенсии... Следующее повышение будет с июля, оно будет связано с повышением прожиточного минимума, и мы сделаем пересчет пенсионерам. Там перечисляются надбавки за стаж сверхурочный, дополнительные выплаты у людей, которые привязаны к прожиточному минимуму", - сказала министр.

Она отметила, что сейчас проводится автоматическое перечисление пенсий работающим пенсионерам.

"Но есть сложности по отчетности работодателей, где работают эти пенсионеры... поэтому сейчас за май Пенсионный фонд сделает перерасчет, и работающие пенсионеры, начиная с июня, получат пересчитанные пенсии. Но выплата будет идти и за апрель, и за май, потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля", - сказала Лазебная.

Глава Минсоцполитики также рассказала, как могут получить пенсии пенсионеры, уехавшие за границу. По ее словам, они могут вовремя получить пенсии на свои карты.

"Есть вопросы с теми, кто уехал, а получали через почтовые отделения. Но есть множество способов изменить способ получения пенсий. Если они не могут получить, то их пенсия просто ждет в Украине. Или можно через портал Пенсионного фонда открыть свой кабинет и изменить способ выплаты", - рассказала Лазебная.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минсоцполитики объяснили механизмы и способы выплат пенсий людям с временно оккупированных территорий. В частности, люди, которые проживали на оккупированных территориях или там, где были боевые действия, могут получить пенсии через "Укрпочту", через "Ощадбанк" без открытия счета и на свой банковский счет.

Люди, которые остались проживать на временно оккупированной территории, смогут безотлагательно забрать свои пенсии при любой возможности со счета в "Ощадбанке".

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