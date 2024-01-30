В зависимости от степени потери трудоспособности определяют три группы инвалидности, для каждой из которых предусмотрены разные размеры выплат.

В Пенсионном фонде Украины предоставили разъяснение относительно того, на какие пенсии могут претендовать лица с инвалидностью, каковы особенности их оформления и минимальные размеры выплат.

"Пенсия по инвалидности назначается лицам, которым установлена инвалидность. В зависимости от степени инвалидности определены три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы", - отмечают в фонде.

Пенсии по инвалидности по солидарной системе

Этот вид выплат, как рассказывают в ПФУ, предназначается для людей, имеющих инвалидность, при наличии у них страхового стажа от 1 до 15 лет. Продолжительность стажа высчитывается от возраста, в котором была установлена инвалидность.

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По данным Пенсионного фонда, размер пенсии зависит от установленной группы инвалидности. Так, лица с инвалидностью I группы могут претендовать на 100% пенсии по возрасту, II группы - 90% пенсии по возрасту, III группы - 50% пенсии по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности составляют:

2 760 грн - для лиц с инвалидностью І группы;

2 520 грн - для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп;

2 093 грн - для работающих лиц с инвалидностью II и III групп.

"Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже - пенсия назначается со дня обращения за ней", - отмечают в фонде.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Что же касается военнослужащих, Пенсионный фонд информирует, что пенсии могут быть назначены в случае наступления инвалидности в трех случаях:

При прохождении службы;

Или не позднее трех месяцев после увольнения;

Или позже трех месяцев после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших при прохождении военной службы.

При этом, размер пенсии может отличаться, в зависимости от причины инвалидности.

По данным ПФУ, военнослужащие могут рассчитывать на пенсию по инвалидности в таких размерах:

I группа - 100% суммы денежного обеспечения;

II группа - 80% суммы денежного обеспечения;

III группа - 60% суммы денежного обеспечения.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

І группа: 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 13604,50 грн

ІІ группа: 525% ПМ — 10 988,25 грн

III группа: 360% ПМ — 7534,80 грн

Пенсии чернобыльцам

Вторая категория пенсий по инвалидности назначается пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

"Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года", - добавляют в Пенсионном фонде.

Выплаты этой категории лиц не могут быть меньше таких предельных значений:

I группа - 8187,48 грн;

II группа - 6549,98 грн;

III группа - 5048,95 грн;

Для детей с инвалидностью — 5048,95 грн.

Украина увеличивает пенсии по инвалидности

В ноябре Верховная Рада приняла бюджет, согласно которому минимальная пенсия по инвалидности в Украине должна увеличиться, а люди, которых признали нетрудоспособными, должны получить соцвыплаты.

Ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что Украина увеличила размер соцвыплат. По ее словам, государство пересмотрит подход к лицам с инвалидностью для предоставления им экономической самостоятельности.

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