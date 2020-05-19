НБУ выпустит сувенирную серебряную тысячегривневую банкноту (фото)

Розничная цена банкноты составит 3995 гривень.

Нацбанк 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривень образца 2019 года.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Она изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте – не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Банкнота оснащена голограммой", - говорится в сообщении.

На первом этапе реализация банкноты состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов сообщат дополнительно.

Розничная цена банкноты - 3995 гривень.

"Не реализованы на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка", - добавили в Нацбанке.