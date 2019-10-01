В НБУ рассказали, сколько за 25 лет в Украине изготовили гривневых банкнот и монет

НБУ готовится к выпуску новой банкноты номиналом 1000 гривень.

Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины за 25 лет своей истории изготовил почти 25 млрд банкнот гривни.

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ по случаю 25-летия Банкнотно-монетного двора.

«Сегодня Банкнотно-монетный двор (далее — БМД) на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет», — сообщают в Нацбанке.

Там отмечают, что кроме купюр, Нацбанк сделал еще и 11 млрд монет. Также НБУ готовится к выпуску новой банкноты номиналом 1000 гривень. Их планируют напечатать в объемах около 5 млн штук.

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«Банкнота номиналом 1000 гривень имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты», — сообщил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко.

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. Их будут постепенно изымать из обращения. Решение о выводе из оборота монет номиналом 1, 2 и 5 копеек приняли 25 июня. Также Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривень. Ее выпустят 25 октября 2019 года.

Кроме этого в Нацбанке анонсировали выход монет номиналом 5 гривень осенью 2019 года.