Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом США и подписан президентом Джо Байденом.

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

В нем увеличен размер помощи Украине и внесены поправки относительно санкций против российского газопровода в Европу "Северный поток-2".

Так, в законопроекте отмечается, что общая сумма средств, которую должны выделить на программу помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ составляет не менее 481,5 миллиона долларов. Это на 28,5 миллиона долларов больше, чем в текущем году.

"Из указанного сметы 125 миллионов долларов будут выделены на цели безопасности помощи Украине по статье "Международное военное финансирование", что на 10 миллионов долларов больше, чем в 2021 году", - сказано в сообщении.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом США и подписан президентом Джо Байденом.

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Вечером 21 июля стало известно о достижении договоренностей между США и Германией по запуску "Северного потока-2" без введения американских санкций.

Согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 миллиард долларов США.

Однако Украине это не понравилось. Вместе с Варшавой Киев опубликовал совместное заявление, в которой странам напомнили о преступлениях РФ в Европе, в частности об оккупации Донбасса и Крыма. По мнению дипломатов, ЕС таким решением лишь обострит действия России.

Кроме того, Кулеба отметил, что Украина хочет более сильных формулировок относительно своей безопасности в соглашении. Также глава МИД упрекнул, что Киев не привлекали к подготовке текста документа.

Автор: Олег Давыгора