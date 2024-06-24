Сергей Мамедова отметил, что потребности в снятии всей суммы с карточек нет.

Более 70% банковских отделений подключены к системе Power Banking, что дает гражданам возможность беспрепятственно пользоваться всеми банковскими сервисами и получать весь спектр услуг.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что сейчас почти отсутствуют проблемы с работой банкоматов, а также с расчетом банковскими картами в магазинах. Поэтому потребности в снятии всей суммы с карточек не существует.

Банкир убежден, что большинство граждан знает, что отключение света не приводят к простоям магазинов, супермаркетов, ведь малый и средний бизнес достаточно быстро адаптировались к новым вызовам.

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По данным Мамедова, последние веерные отключения глобально не повлияли на поведение граждан, нет чрезмерного ажиотажа или аномальных "движений" по снятию наличных: сейчас наличные нужны только на случай форс-мажоров, но в эквиваленте до 10% от имеющихся средств на карте.

"Несмотря на длительные враждебные атаки на энергетическую систему, украинская банковская система является достаточно защищенной и подготовленной к возможным перебоям с энергоснабжением. Именно поэтому граждане могут быть уверены, что возможные блэкауты существенно не повлияют на работу банков", - подытожил банкир.

Отключение света в Украине из-за атак РФ - последние новости

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в результате недавних авиаударов России по энергетической инфраструктуре Украины сейчас в стране наблюдается серьезный энергетический кризис и перебои в энергоснабжении населения. По его словам, зимой ситуация вряд ли изменится к лучшему.

При этом заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что делать прогнозы относительно того, какой будет ситуация с энергетикой в Украине в осенне-зимний период, пока рано. Она отметила, что сейчас удалось восстановить часть оборудования, которое является критическим. В то же время продолжается подготовка этого оборудования и объектов генерации к осенне-зимнему периоду.

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